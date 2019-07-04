havadan fotoğraflarla /// Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (3)
58 dakika önce
100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.
D-100 Karayolu Avcılar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
mevki Ankara
istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yakıt tankeri ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyla direksiyon hakimiyeti kaybeden tankerin sürücüsü bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin müdahelesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alında. Trafik Ankara istimaketine durduruldu. Tankerden yola yakıt sızarken, itfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı tankere köpük sıktı.
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