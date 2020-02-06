(Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1)

18 dakika önce

100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.

(Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1), System.String[]
D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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