(Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) - Son Dakika

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(Havadan fotoğraflarla) - Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1)
18 dakika önce
100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.
D-100 Karayolu Avcılar Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da fotoğraflandı.
- İstanbul
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