Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) Aydos Ormanı'nda yangın
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(Havadan fotoğraflarla) Aydos Ormanı'nda yangın

16 dakika önce

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

(Havadan fotoğraflarla) Aydos Ormanı'nda yangın, System.String[]
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Aydos Ormanı Sultanbeyli mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve helikopterle de havadan  müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
Sultanbeyli, Güncel
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