(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1) - Son Dakika

(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)

7 saat önce

Serdar ALTINTEPE / BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı.

(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1), System.String[]

Serdar ALTINTEPE/ BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi

Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki apartman riskli bulunarak, hakkında yıkım kararı verildi. Mühürlenip, tahliye edilen apartmanda bugün yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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