(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1) - Son Dakika

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(havadan fotoğraflarla) Bahçelievler'de riskli binada yıkım (1)
7 saat önce
Serdar ALTINTEPE / BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
Serdar ALTINTEPE/ BAHÇELİEVLER Soğanlı Mahallesi'nde bulunan riskli binada yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi
Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki apartman riskli bulunarak, hakkında yıkım kararı verildi. Mühürlenip, tahliye edilen apartmanda bugün yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
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