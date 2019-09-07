Son Dakika Haberleri: /havadan fotoğraflarla / bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

/havadan fotoğraflarla / bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

22 dakika önce

İstanbul DHA - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

/havadan fotoğraflarla / bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]
Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan  3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.


Bayrampaşa, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz
Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:29:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: /havadan fotoğraflarla / bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]