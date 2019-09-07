/havadan fotoğraflarla / bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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İstanbul DHA - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA
- Bayrampaşa
'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Vatan Mahallesi 29 Ekim
Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye
erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.
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