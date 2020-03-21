(havadan fotoğraflarla) Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam - Son Dakika

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(havadan fotoğraflarla) Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam
22 dakika önce
BELGRAD Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.
BELGRAD Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.
Piknikçiler dünden bu yana Belgrad Ormanı'na akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, Ormana gelmeye ve mangal yapmaya devam ediyor. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, masalara oturdu. Belgrad Ormanı'na pikniğe gelenlerin bir çoğunun mangal yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
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