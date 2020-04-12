(Havadan fotoğraflarla) Beşiktaş ve Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika

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(Havadan fotoğraflarla) Beşiktaş ve Taksim Meydanı boş kaldı
6 saat önce
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim
Meydanı, Beşiktaş Meydanı
, Barbaros Bulvarı
boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:17 Kaynak: DHA
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