Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) - Boğaz'da büyüleyen sis manzarası
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - Boğaz'da büyüleyen sis manzarası

(Havadan fotoğraflarla) - Boğaz'da büyüleyen sis manzarası

57 dakika önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

(Havadan fotoğraflarla) - Boğaz'da büyüleyen sis manzarası, System.String[]

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası altında kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü, drone ile görüntülendi.


İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
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