(Havadan fotoğraflarla) - Boğaz'da büyüleyen sis manzarası

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası altında kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü, drone ile görüntülendi.