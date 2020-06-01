(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili eski hareketli günlerine döndü - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzun süredir sessizliğe bürünen Caddebostan Sahili'nin, bu sabah eski hareketli günlerine döndüğü görüldü. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'daki sahiller, park ve bahçeler bir süreliğine vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının ilk gününde uzun süredir sessizliğe bürünen Caddebostan Sahili, sabah saatlerinde eski hareketli günlerine döndü. Kimi vatandaşlar sahilde bisiklet sürerken, kiminin ise yürüyüş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşlar da parklarda bulunan spor aletlerini kullanarak spor yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM, MUTLULUĞUMU ANLATAMAM"

Sahilde yürüyüş yapan Süleyman Öztürk, "Her gün geliyorum buraya. Bugün için çok sevinçliyim. Sahillerin kapalı olmasına anlam veremiyordum, şimdi güzel oldu, doğrusu oldu. Tabii ki bilim kuruluna inanıyoruz, onlar doğrusunu düşünmüşlerdir. Yine de bu arada yürüyüş yapanlar arasında maskesiz olanları görüyoruz. Bize bir şey olmaz diye düşünmesinler, tedbirli olmak lazım. Çok özlemişim sahili, içimdeki mutluluğu anlatamam. Ben buralara aitim, her sabah geliyorum" dedi.

"HERKES CIVIL CIVIL"

Sahildeki spor aletleri ile spor yapan Müfit Erdoğan ise, "Biz yaklaşık 10 senedir falan buraya geliyoruz. Bu zor süreçte formumuzu kaybetmemek için caddede koştuk devamlı ama buraya gelemedik tabii. Gençlerin ve yaşlıların çıktığı günlerde arada kaçamak yaptık burada ama yalnız olmuyor, insanlarla güzel her şey. Herkes cıvıl cıvıl, inşallah bir daha böyle sıkıntılı günler yaşamayız. Tabii özledik sahili, açık hava başka bir şey. Böyle bir dönemde zaten spor salonlarına gitmek pek de akıl karı değil. Haftanın 5 günü kesin buradayız" şeklinde konuştu.

- İstanbul