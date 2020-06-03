(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'nde 18 yaş altı yoğunluğu - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bugün 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen gençler Caddebostan Sahili'nde vakit geçirdi. Fakat zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 0-18 yaş grubu çocuklar ve gençler saat 14.00 ve 20.00 arasında dışarı çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve gençler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Gençlerin bazıları yeşillik alanlarda arkadaş gruplarıyla oturarak vakit geçirdi, bazıları ise top oynadı. Kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Vatandaşlar tarafından zaman zaman sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği ve maske takılmadığı görüldü. Caddebostan Sahili havadan da görüntülendi. Dışarıda vakit geçiren bir genç, "Normalleşme süreci için çok mutluyuz. Umarım ülkemizdeki virüs tamamen biter. Biz özlemişiz bu ortamları." dedi.