(Havadan görüntülerle)- ÇAMLICA TEPESİ'NDE ANTENLERİN SÖKÜMÜ SÜRÜYOR - Son Dakika

(Havadan görüntülerle)- ÇAMLICA TEPESİ'NDE ANTENLERİN SÖKÜMÜ SÜRÜYOR
KÜÇÜK Çamlıca'ya yapılan Televizyon ve Radyo kulesinin faaliyete geçmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin söküm işlemi devam ediyor.
KÜÇÜK Çamlıca
'ya yapılan Televizyon ve Radyo kulesinin faaliyete geçmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin söküm işlemi devam ediyor.
Çamlıca Tepesinde bulunan ve görüntü kirliği yaratan antenlerin söküm işlemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Planlı bir şekilde yürütülen söküm çalışmalarında dün de radyo vericileri taşıyan bir kule yerinden söküldü. Demir konsüksiyondan yapılan kule ayaklarından kesilerek yere indirildikten sonra işçiler tarafından küçük parçalara ayrılarak, götürüldü. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
Görüntü dökümü:
----------------Havadan görüntüler
-Antenler sökülmesi
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