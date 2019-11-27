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/Havadan fotoğraflarla / Çatalca'da fabrika yangını (3)

6 saat önce

ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

/Havadan fotoğraflarla / Çatalca'da fabrika yangını (3), System.String[]

İstanbul DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı


İstanbul, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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