(Havadan fotoğraflarla) - Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın
32 dakika önce
ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:44 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye
ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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