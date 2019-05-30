Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) - Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın
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(Havadan fotoğraflarla) - Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın

32 dakika önce

ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

(Havadan fotoğraflarla) - Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:44 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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