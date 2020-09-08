(havadan fotoğraflarla)- Cevizlibağ'da toplu ulaşımda yoğunluk - Son Dakika

Harun UYANIK/ İstanbul, DHA - İSTANBUL'da bu sabah toplu ulaşımda yine yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs, otobüs ve tramvaylarda çok sayıda kişi ayakta yolculuk etti. İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda yoğunluk ve ayakta yolculuk edenlerin fazlalığı dikkat çekti.

Cevizlibağ'da metrobüs, otobüs ve tramvaylardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Yolcular da kalabalıktan şikayetçi. Koronavirüs tehditi nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Ahmet Çetin, "Ayakta geldim, doluydu. Bundan sonra sıkı bir denetleme yapacaklar başka türlü olmaz" dedi. Metrobüsten inen Ahmet İlhan ise, "Çok kalabalık, biraz seyrek olsun çünkü koronavirüs var, korkuyoruz. Yine yolcu alıyorlar, şimdi durağa gideyim yine kalabalık, kuyruk, adım atacak yer yok" diye konuştu. Doktor kontrolüne giden hamile Gözde Elaydın de "Oldukça kalabalık, sabah internette haberlerde gördüm ancak, ne dolmuşlarda, ne metrobüslerde kurallara uyulmuyor. Mecbur binmek zorundayım, hamileyim, Avcılar'dan Çapa'ya kontrole gidiyorum doktoruma ama şartlar oldukça zor. İnsanlarımız sağ olsun oturabildim, yer verdiler ama tıkış tıkış" dedi.