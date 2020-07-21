Havadan fotoğraflarla//Çok sayıda dolmuş şoförü İBB önünde eylem yapıyor (1) - Son Dakika
Havadan fotoğraflarla//Çok sayıda dolmuş şoförü İBB önünde eylem yapıyor (1)
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor.
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde şoförlerin son zamanlarda yolcu sayısındaki azalma nedeniyle eylem yaptıkları öğrenildi.
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21.07.2020 16:29:21. #1.13#
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