Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde şoförlerin son zamanlarda yolcu sayısındaki azalma nedeniyle eylem yaptıkları öğrenildi.

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