(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR

21.12.2020 13:13
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR, System.String[]

İSTANBUL'un barajlarında geçtiğimiz hafta yağmurların etkisiyle artmaya başlayan doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

İSTANBUL'un barajlarında geçtiğimiz hafta yağmurların etkisiyle artmaya başlayan doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. Kuraklıktan nasibini alan Elmalı Barajı'nda su tahliye kapaklarının olduğu bölümde gölün üzeri yüzlerce metrekarelik alg örtüsüyle kaplandı. Elmalı Barajı'ndaki yeşil örtü havadan da fotoğraflandı.

14 Aralık 2020 tarihinde yükselmeye başlayan baraj doluluk oranları 18 Aralık 2020 tarihinde 21.97 olarak ölçülmüştü. Ancak yağış azlığı nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 21.70 olarak ölçüldü.  Bu yüzde 21.70'lik değerin son 10 yılın en düşük doluluk oranı olduğu belirtildi. İki yıl önce 21 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 77.29 olarak ölçülmüştü. Bugün ise baraj doluluk oranları bu değerin çok altında kaldı. Son on yıl içinde ölçülen en düşük ikinci doluluk oranı ise 2013 yılındaydı. 21 Aralık 2013 tarihinde barajlardaki doluluk oranı 38.08 idi.

SUYUN ÜZERİ YÜZLERCE METREKARELİK ALG ÖRTÜSÜYLE KAPLANDI

Kuraklıktan nasibini alan Elmalı Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 24.17'ye kadar geriledi. Barajın tahliye kapakları önündeki azalan suların yüzeyi yüzlerce metrekare genişliğinde alg örtüsüyle kaplandı.

KAZANDERE BARAJI ADETA KURUDUİstanbul'un su seviyesi en düşük barajı Kazandere Barajı oldu. Baraj gölü su havzası adeta kururken, doluluk oranı yüzde 03.44 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en yüksek baraj ise Darlık baraj gölü oldu. Bu gölde doluluk oranı yüzde 49.84 olarak ölçüldü.

KAZANDERE BARAJI ADETA KURUDUİstanbul'un su seviyesi en düşük barajı Kazandere Barajı oldu. Baraj gölü su havzası adeta kururken, doluluk oranı yüzde 03.44 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en yüksek baraj ise Darlık baraj gölü oldu. Bu gölde doluluk oranı yüzde 49.84 olarak ölçüldü. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranlarıÖmerli Barajı yüzde 20.63, Papuçdere Barajı yüzde 06.46, Sazlıdere Barajı yüzde 05.38, B.Çekmece Barajı yüzde 17.42, Alibeyköy Barajı yüzde 30.58, Terkos yüzde 22.82, Elmalı yüzde 24.17, Darlık Barajı yüzde 49.84, Istrancalar yüzde 23.18, Kazandere yüzde 03.44

Görüntü dökümü: ------------------

-Havadan görüntü


(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
(Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR

İstanbul, Elmalı, Aralık, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR - Son Dakika


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