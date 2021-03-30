Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı... - Son Dakika

Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...

30.03.2021 11:35
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı..., System.String[]

ESENYURT'un Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kubilay ÖZEV/ - ESENYURT'un Akşemsettin Mahallesi'nde sakinleri,  yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle Muhtarı Nurhan Çetin, "30 senelik yolumuz kapandı. Mahalleli mağdur oldu" dedi.

Akşemsettin Mahallesi 284'üncü sokaktaki asfalt yolda geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı. Yol demir paravanlarla kapatıldı. Cami, sağlık ocağı ve okullara çıkan yolun kapanması üzerine mahalle sakinleri  tepki gösterdi.

MUHTAR: RUHSAT 2017 YILINDA ALINMIŞ, YAPILACAK BİR ŞEY YOK' DEDİLER

Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin, mağdur olduklarını belirterek,  "30 yıllık yolda gelinen nokta, yolumuz kapandı. 2013 yılından beri burası mahkemelikmiş. Vatandaş mahkemeyi kazanmış ve bu yol tapulu bir yol olmuş. 2017 yılında ruhsatı çıkarılmış. 5 gün önce de inşaata başlandı" dedi. Çetin, "Burası tapulu yermiş, yolumuz kapanıyormuş. Belediye başkanına da çıktım her yere çıktım. Dediler ki '2017 yılında ruhsat alınmış, bizim yapacağımız bir şey yok' " diye konuştu.

"GEREKİRSE İMZA TOPLAYACAĞIM, MAHKEMEYE VERECEĞİM; BU YOLU AÇTIRACAĞIZ"Çetin,  "Biz de onun mücadelesini veriyoruz mahalleli olarak. 30 senelik yolumuz kapandı. Vatandaşlar da bana geliyor, muhtara geliyorlar. Ben de öncülük yapıyorum vatandaşlara. Gerekirse imza toplayacağız, mahkemeye vereceğiz. Kanun neyi gerektiriyorsa, gerekirse imza toplayacağım, mahkemeye vereceğim. Bu yolu açtıracağız. Bir 6 metrelik yolumuzu açtıracağız. Çünkü burada 3 tane okulumuz var. Cami var, cemevi var. Sağlık ocağımız var. 1 tane yol bize yeterli değil" şeklinde konuştu.

"AÇSINLAR YOLUMUZU, İNSANLAR MAĞDUR"Yıllardır Akşemsettin Mahallesinde yaşadığını belirten Okan Güngör, "Yolumuz kapandı. Burada 3 tane okul var, sağlık ocağı var. Cami var, cemevi var. Ondan dolayı rahatsızız. Kınıyoruz yani. Yolumuzun açılmasını rica ediyoruz yani. Açsınlar yolumuzu. İnsanlar mağdur. Herkes mağdur" diye konuştu.

"YOLUMUZUN BİZE GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"Mahalle sakinlerinden Alaattin Üstekin, "Burası asfaltı dökülmüş bir yoldu. Kışın zor hava şartlarında belediye otobüsü o yoldan çıkamayınca bu yolu kullanıp çıkıyordu. Kaldırım bakın kendini belli ediyor. Bu ıhlamur ağaçlarının oradan gerisi yoldu. Komple asfalttı. Ondan dolayı bu yolumuzun bize geri verilmesini istiyoruz" dedi.

Belediyeden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...
Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı...

Cemevi, Muhtar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havadan fotoğraflarla//Esenyurt'ta yol şaşkınlığı... - Son Dakika


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