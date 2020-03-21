(Havadan fotoğraflarla) Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan Sahili'ne koştu - Son Dakika

İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Caddebostan Sahili'ne koştu. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.