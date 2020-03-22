havadan fotoğraflarla//Galata köprüsü'ndeki olta balıkçılarını koronavirüs bile durduramadı - Son Dakika

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havadan fotoğraflarla//Galata köprüsü'ndeki olta balıkçılarını koronavirüs bile durduramadı
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata
Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti. Köprüdeki son durum havadan görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün sıklaşıyor. İstanbul'un en yoğun cadde ve meydanlarında az sayıda insan görülürken, Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk devam etti. Yetkililerin "evde kalın" uyarılarına kulak asmayan bazı balıkçılar köprüye gelerek balık tutmaya devam etti. Eminönü meydanı ve köprü havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde meydan da çok az sayıda insan olduğu görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:44 Kaynak: DHA
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