Havadan Fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili Oluyor
12 dakika önce
İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oldu.
İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oldu. İstanbul
'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:04 Kaynak: DHA
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