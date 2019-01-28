Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda  Sis Etkili Oluyor

Havadan Fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda  Sis Etkili Oluyor

12 dakika önce

İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

Havadan Fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda  Sis Etkili Oluyor, System.String[]
İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, Kız Kulesi, İstanbul, Güncel
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