DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

21.12.2020 09:55
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ BALIKÇI TEKNELERİ DENETLENDİBurçak BOZKUŞ - Ali AKSOYER - Buğra BENLİOĞLU / – SON günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerindeki artış dikkatleri çekti.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ BALIKÇI TEKNELERİ DENETLENDİ

Burçak BOZKUŞ - Ali AKSOYER - Buğra BENLİOĞLU/ – SON  günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerindeki artış dikkatleri çekti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçı teknelerinin kurallara uyup uymadığını denetledi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugüne kadar 15 bin 900 denetim uyguladık. 523 kişiye 1 milyon 150 bin civarında idari para cezası uygulandı" diye konuştu. Denetimler havadan da görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerinin sayısındaki artış dikkat çekince, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de denetimleri sıklaştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ve Deniz Zabıta Amirliği ile toplamda 4 botla denetimler yapıldı. Denetimlerde zaman, boy ve yer kontrolleriyle, balıkçı teknelerinin 24 metre derinlik kuralına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler aynı zamanda balık boylarının kontrol edilmesi ve koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını da denetledi.

KARACA: DENİZDE ZAMAN, BOY VE YER YASAKLARINA DİKKAT EDİYORUZ

Ekiplerle birlikte sık sık denetimlere katıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek şunlar söyledi: "Bizler denizde zaman, boy ve yer yasaklarına dikkat ediyoruz. Bugüne kadar 15 bin 900 denetim uyguladık. 523 kişiye 1 milyon 150 bin civarında idari para cezası uygulandı. Burada yer yasağı dediğimiz İstanbul Boğazı'nda bazı kapalı bölgelerde balıkçılık yapıp yapmadıklarına bakıyoruz. Gemilerin geçiş güzergahında avcılık yasak biliyorsunuz. Bunun kontrolünü yapıyoruz. Yaptığımız kontrolleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Deniz Zabıtası ile yapıyoruz. Burada yer yasağı, dediğim gibi adalar bölgesinde bazı bölgeler yasak, deniz trafiğinin olduğu bölgeler yasak bir de 24 metrenin daha derin noktalarında avcılık yapabiliyorlar. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Belirli bir alanda yoğunlaşmasının bir sebebi var. Biliyorsunuz balıklar göç balığı. Lüfer de hamsi de istavrit de göç balığı. Buradan boğazdan göç ederek aşağıya doğru gidiyorlar. Biz 24 metrenin daha derin noktalarında avcılık yapıp yapmadıklarına çok dikkat ediyoruz" dedi.

SİSTEMLER ÜZERİNDEN DE 24 METRENİN DAHA SIĞ NOKTASINDA AVCILIK KONTROLLERİKendileri sahada olmasa bile sistemler üzerinden kontrollerin yapıldığını belirten Karaca, "Sadece avcılık esnasında değil, balıkçılık izleme sistemimiz var. Bu sistem sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Aynı zamanda yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gece görüş özelliği olan drone ile de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 24 metrenin daha sığ noktasında avcılık yaptıklarında tespit ediyoruz zaten. Kameraya alıyoruz. O anda orada olmasak dahi o kamera görüntüleri ile idari işlemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR DERT YANDI

Gırgır balıkçılığına yapılan eleştirilerin yanlış olduğuna dikkat çeken bazı balıkçılar ise dert yandı. 35 yıldır denizlerde olduğunu söyleyen Sait Kamburoğlu, "Şu anda İstanbul'da gırgır avcılığının yapıldığı her yer yasal. Burada kıyıya yakın çalışıldığı için, kıyıya yakın olduğumuz için 20 metre gibi gözüküyor ama bakın 25 metre. Şu anda yasal. Burada (Sarıyer)  bile yasal. Yani dışarıdan tabii insanlar tekneleri kıyıda gördüğü için şikayetlerde bulundular Sahil Güvenlikler geliyor. Biz zor durumda kalıyoruz. Aslında şu anda İstanbul Boğazı'nın sadece serbest olan bölgesi Kireçburnu, Sarıyer ve Beykoz" dedi.

30 yıldır balıkçı olan Ersin Küçükoğlu ise, "Denetimler devam etsin böyle gayet güzel. Ama o tepki gösterenler, kulacın kaç kulaç olduğunu bilmiyor ki. Sahil yakın, 30 metre su var. O kendi kafasınca zannediyor ki kıyıda avlanıyorlar. Öyle bir şey yok yalnız" diye konuştu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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