(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL\'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39\'A ÇIKTI
Son Güncelleme: 22.01.2021 12:59

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ  verilerine göre,  barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

13 GÜNDE YÜZDE 12.23 ARTTI

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle  20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

YİNE DE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: - Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 31.23-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.00-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.43- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.11-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.63- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.28-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.57-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 34.61-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.61-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.35

Görüntü dökümü: --------------

-Alibeyköy Barajı'nın 2 gün önce havadan çekilen görüntüleri


- İstanbul
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDA DOLULULUK YÜZDE 31.39'A ÇIKTI - Son Dakika
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