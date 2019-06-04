(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da bayram trafiği sürüyor
1 saat önce
İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu havadan da fotoğraflandı. İstanbul
'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa
'dan Asya
'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
- İstanbul
İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53
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