Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da bayram trafiği sürüyor
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da bayram trafiği sürüyor

1 saat önce

İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da bayram trafiği sürüyor, System.String[]
İSTANBUL'da  bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu havadan da fotoğraflandı.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde.  Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
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