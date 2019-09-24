Son Dakika Haberleri: (havadan fotoğraflarla) istanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı
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(havadan fotoğraflarla) istanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı

28 dakika önce

ÇAKARLI araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor.

(havadan fotoğraflarla) istanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı, System.String[]
ÇAKARLI  araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atunizade- Kısıklı ayrımında yetkisiz çakarlı araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar lamba kullanan araçlara idari para cezası verildi.

15 Temmuz Köprüsü Altunizade-Kısıklı ayrımında ekipler çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşları polisleri de durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Kameraya yansıyan denetimde bir sürücünün, polisleri görünce çakarları kapatması, bunu farkeden trafik ekiplerinin aracı durdurması yer alıyor. Sürücüye yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL ceza uygulandı.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK
İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakarlı araç' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Ekiplerin çakar denetimleri havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kısıklı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
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