İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

14.01.2021 16:18

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu yarın başlıyor. HES kodlarını kartlarıyla eşleştirmede son güne kalanlar İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu. Eşlemesini yapmayanlar yarından itibaren kartlarını toplu taşımada kullanamayacak.

Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde de günlerdir uzun kuyruklar oluştu. Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, soğuk havada saatlerce sıra beklemekten yakındı. Bazı vatandaşlar ise ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini söylediler.

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

"İNTERNET HATA VERİYOR"

2 saat kuyrukta beklediğini söyleyen Fatma Kara, "İnternetten yapılmıyor. Olmuyor yani. Kaç defa denedim uymuyor bir türlü. Hata veriyor. Belki benimki eski olduğu içindir bilemiyorum. Bu soğukta bekliyoruz. Belki bizim iyiliğimiz için yapılan bir şey ama bu sefer de farklı oldu işte. Hepimiz hastalanacağız. Belli yaş üzerinde insanlarız sonuçta" diye konuştu.

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

Bir başka vatandaş ise, "1 saat oldu hala sıra gelmedi. Kuyruk uzun. Yaşlılar çok fazla var. Perişan oluyorlar. Gişede 1 kişi çalışıyor. 1 kişi çalıştıkları için hiç yürümüyor" dedi.

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

"HAVA ÇOK SOĞUK"

Hatice Kırklı ise, "2 saat oldu kuyruktayım. Ayaklarımız üşüdü artık. Hava çok soğuk. HES kodunu eşleyeceğim son günmüş. Ben internetten yapılabildiğini bilmiyordum. Bilseydim gelip burada saatlerce beklemezdim. Bilemedik yani. Mecbur bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

"MECBUR BEKLİYORUM YOKSA TOPLU TAŞIMA KULLAMAYACAĞIM"

Kadıköy'de de İstanbulkart başvuru noktalarında yoğunlukluklar yaşandı. Yağmur altında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta uzun süredir beklediğini söyleyen Ayşe Durmaz "Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Mecbur bekliyorum yoksa toplu taşımayı kullanamayacağız" diye konuştu.

Sırada bekleyen Bülent Turan da "İstanbul'a yakışmayan bir sıra bu. Yağmurun altında bu kadar insanı bekletmenin bir manası yok. 2-3 tane çalışan koysalar bu kadar kuyruk olmaz" diye konuştu.

İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu

Cengiz Çoban, HES kodu, İstanbul, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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