(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
23.12.2020 12:25
İstanbul'da düzenlenen sahte parfüm operasyonunda piyasa değeri 70 milyon lira olan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm ve binlerce şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul
'da düzenlenen sahte parfüm operasyonunda piyasa değeri 70 milyon lira olan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm ve binlerce şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı da polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte parfüm üretiminin ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri üç ilçede 10 farklı adrese operasyon düzenledi. Dün Avcılar
, Başakşehir
ve Küçükçekmece
ilçelerinde 10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 70 milyon 785 bin 270 lira olan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm, 42 bin 179 adet satışa hazır halde dolu parfüm, 32 bin 752 adet boş parfüm şişesi, 617 bin 725 adet parfüm kutusu, 5 adet parfüm kapak takma makinesi, 1 adet parfüm paketleme makinesi ile çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi. 4 kişi ise gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen toplam 693 bin 196 adet ürün Fatih
'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde sergilendi.
- İstanbul
Son Dakika Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi