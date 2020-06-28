(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS'nin ikinci oturumu AYT nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS'nin ikinci oturumu AYT nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollar havadan da görüntülendi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle D100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkilerinin boş kaldığı görüldü. Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

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- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Son Dakika

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
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Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
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