(havadan fotoğraflarla) - İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü
6 saat önce
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.
İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Fatih'te siyanür ile intihar eden dört kardeşin veresiye defterinden 2.260 lira borç çıktı Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti (Özel) İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di