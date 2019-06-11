(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'un tarihi simgeleri milli takıma destek için kırmızı-beyaza büründü
2 saat önce
AVRUPA Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
AVRUPA Futbol
Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda
ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı
için İstanbul
'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için aralarında Galata
Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.
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