(Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI

Kağıthane'de yoğun kar yağışının ardından araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Araç sürücülerinin zor anları havadan da görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ara sokaklarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşıyor. Kağıthane, Bahtiyar Sokak'tan geçen sürücüler de yokuştan inip çıkmakta zorlandılar. Sürücülerin zor anları havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Havadan görüntüler-Araç sürücülerinin zor anları-Yoldaki araçlar

-Araç kuyrukları