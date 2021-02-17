(Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI

(Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI

17.02.2021 13:00

Kağıthane'de yoğun kar yağışının ardından araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Kağıthane'de yoğun kar yağışının ardından araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Araç sürücülerinin zor anları havadan da görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ara sokaklarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşıyor. Kağıthane, Bahtiyar Sokak'tan geçen sürücüler de yokuştan inip çıkmakta zorlandılar. Sürücülerin zor anları havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Havadan görüntüler-Araç sürücülerinin zor anları-Yoldaki araçlar

-Araç kuyrukları


Kaynak: DHA
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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE SÜRÜCÜLER ARA SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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