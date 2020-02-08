(Havadan fotoğraflarla) Kar İstanbul'u beyaza bürüdü - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE-Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ/

İstanbul'da yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Sabah erken saatlerde buraya gelenler karın tadını çıkardı. Karlı İstanbul manzarasını fotoğrafladı. Buraya gelen bir baba ve kız kartopu oynadı. Baba Bahadır Çuhaoğlu, "Kızım erkenden kalktı, karı ilk kez görüyor. Biraz dolaştık. İstanbul'da bir daha kar görür müyüz bilmiyorum. Kızımla kardan adam yapıp kartopu oynayacağız "dedi. Babasıyla kartopu oynayan Buse ise, "Çok mutluyum. İstanbul'da ilk defa bu kadar kar görüyorum. Babamla kartopu oynayacağım" diye konuştu.

Kar, Taksim Meydanı'nı da beyaza bürüdü. Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Yenibosna'da da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüslere binmek için yol kenarlarında beklediler. Öte yandan Anadolu Yakasındaki beyaz örtü havadan görüntülendi.