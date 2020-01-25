(Havadan fotoğraflarla) Kartal'da 6 tekne alev alev yandı (2) - Son Dakika

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(Havadan fotoğraflarla) Kartal'da 6 tekne alev alev yandı (2)
6 saat önce
KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kartal, Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tekneden çıkan alevler kısa sürede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Teknelerdeki yangın devam ederken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.
- Çalışkan
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