Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)
10 dakika önce
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:34 Kaynak: DHA
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