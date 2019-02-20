Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)

10 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1), System.String[]
KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:34 Kaynak: DHA

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