Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Risk Taşıyan Son Binanın Yıkımına Başlandı

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Risk Taşıyan Son Binanın Yıkımına Başlandı

16 dakika önce

KARTAL Orhantepe Mahallesi'nde çökme riski taşıyan binalardan sonuncusu olan Nuri Bey Apartmanının yıkımına bugün sabah saatlerinde başlandı.

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Risk Taşıyan Son Binanın Yıkımına Başlandı, System.String[]
KARTAL  Orhantepe Mahallesi'nde çökme riski taşıyan binalardan sonuncusu olan Nuri Bey Apartmanının yıkımına bugün sabah saatlerinde başlandı. Bugüne kadar Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde çökme riski taşıyan Uzunlar, Anadolu, Ünal, Yunus, Uğur ,Karalar, Potur, Bahar apartmanları yıkılmıştı. Bugün ise Sema Sokak üzerinde risk taşıyan son bina olan Nuri Bey Apartmanı'nın sabah saatlerinde yıkımına başlandı.

Yıkım ile ilgili mahalle sakini Alper Demirtaş şöyle konuştu: "Yıkılan 9'uncu binamız. Hemen yan tarafımızda kendi oturduğumuz dairemiz var. Sabah 8 itibariyle bizi tahliye ettiler oradan. Tahliye ettikten sonra da saat 09.00'da  yıkım işlemleri başladı. Ama hemen yan tarafta gördüğünüz en baştaki bina da muhtemelen 10'uncu bina olarak yıkılacak. Orada oturan komşularla görüştüğümüzde oranın da yıkılacağı bilgisi, çürük olma riskinin olma bilgisini dün akşam konuşurken böyle bir bilgi aldık. 9 bina ile kalmayacaktır" dedi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:48 Kaynak: DHA

Karalar, Sabah, Kartal, Güncel
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