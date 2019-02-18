Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Riskli Binalarda Tahliye İşlemleri Sürüyor
29 dakika önce
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.
Kartal
'da çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda tahliye işlemleri devam ediyor. Yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından yıkım ve tahliye kararı alınan 7 binada da tahliye çalışmaları sürüyor. Apartmanların sakinleri dairelerindeki eşyalarını alıyor. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binaların yıkımına başlanacak.
Boşaltılan binalarında çevresindeki güvenlik önlemleri sürerken, taşınmak isteyenler polisin kimlik kontrolüyle içeri alınıyor. Riskli binalardaki daireler ise asansör yöntemiyle tek tek boşaltılıyor. Bir binanın en üst katındaki taşınma sırasında asansör platformunda bulunan bir kişinin her hangi bir güvenlik önlemi almaksızın, eşyaları platforma yerleştirmesi ise dikkat çekti. İstanbul
Valiliğinden edinilen bilgiye göre de riskli binalardakilerin taşınmalarının bitmesinin ardından yıkım işlemlerine geçilecek.
"16 SENEMİZİ BİZ BURAYA VERDİK VE 30 SANİYEDE HER ŞEY ALLAK BULLAK OLDU"
Boşaltılan bir binada esnaf olan Volkan Taban, "Biz 16 senelik esnaftık, şimdi de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Çünkü 16 senemizi biz buraya verdik ve 30 saniyede her şey allak bullak oldu. Evet gidenlerimiz, ölenlerimiz var. Ama inanın bir yerde ölmek daha kolay, yaşamak daha zor oluyor insanlar için. Biz yaşam mücadelemize esnaf olarak devam etmek zorundayız. Bizim de bakmak zorunda olduğumuz insanlarımız var" diye konuştu.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:46 Kaynak: DHA
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