Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı
8 dakika önce
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.
Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli binanın da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:22 Kaynak: DHA
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