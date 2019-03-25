Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı

8 dakika önce

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli binanın da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, DHA, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]