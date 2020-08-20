(Havadan fotoğraflarla) - Küçükçekmece'de yağmur. - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE İkitelli Caddesi'nde sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik havadan da fotoğraflandı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yağan kısa süreli yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Yağmur sonrası oluşan kilometrelerce araç trafiği nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saat İkitelli Caddesi'ndeki trafikte kaldı. Trafikte uzun süre bekleyen bir sürücü, "Bir saatte geçemiyoruz, buraya bir çare bulsunlar. Burasının yolu her zaman böyle. Buraya bir köprü mü yapacaklar kavşak mı yapacaklar bir çare bulsunlar." dedi.

Trafikte kalan çok sayıda sürücü de İkitelli istikametinde yaklaşık 5 dakikalık yolu bir saate geçebildi. Hemen hemen her sabah aynı trafik çilesi yaşadıklarını söyleyen sürücüler, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

- İstanbul