Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) - Martı Projesi'nin İlk Etabı Açıldı

Havadan Fotoğraflarla) - Martı Projesi'nin İlk Etabı Açıldı

1 saat önce

MARTI Projesi olarak bilinen ve daha sonra revize edilen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı bu sabah hizmete girdi.

Havadan Fotoğraflarla) - Martı Projesi'nin İlk Etabı Açıldı, System.String[]
MARTI Projesi olarak bilinen ve daha sonra revize edilen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı bu sabah hizmete girdi. İlk vapur seferi 06.45'te yapıldı. Kabataş iskelesine yanaşan vapur, burada bekleyen yolcuları alarak Adalar'a doğru hareket etti.

Yapımına 2016 yılının Temmuz ayında başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak bu sabah hizmete girdi. Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başladı. İlk vapur saat 06.45'te Kabataş iskelesine yanaştı. Burada bekleyen yolcuları alan vapur daha sonra Adalar'a doğru yola çıktı. 

Projenin 2. Etabı Ekim 2020'de tamamlanacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik tekneler de kompleksi kullanacaklar.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

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