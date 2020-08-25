(Havadan fotoğraflarla) Mimar Sinan'ın yaptığı köprünün hali içler acısı - Son Dakika

TARİHTEKİ İstanbul- Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan Mimar Sinan'ın yaptığı 'Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü.

D-100 Karayolu ile Avcılar- Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16'ncı yüzyılda Mimar Sinan'ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde. Bölgede yükselen dev binaların yemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda. Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor. İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor. Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda. Fabrikaların atığı var, rüzgar işyerlerine kadar geliyor. Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz" dedi.