(havadan fotoğraflarla) Motosikletli polis konvoyu Bağdat Caddesi'nden geçti - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 101 motosikletli polis ve şampiyon motorcular şehir turu attı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında motosikletli polis ekipleri ile Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'nun oluşturduğu konvoy Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nden geçti

Konvoya Caddebostan Sahili'nden geçerken polis helikopteri de havadan eşlik etti. Motosikletler, Bağdat Caddesi'nde ilerlerken ellerindeki Türk Bayraklarını havaya kaldırdı. Motosikletli şehir turu havadan da görüntülendi.