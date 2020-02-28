(Havadan fotoğraflarla) -  Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) -  Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) -  Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

YUNANİSTAN'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

(Havadan fotoğraflarla) -  Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor, System.String[]
YUNANİSTAN'a  geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına,  tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

YUNAN ASKERLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDIYunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü.

AT ARABALARIYLA YOLCULUK EDİYORLAR

Öte yandan, taksiler ile çok sayıda göçmen sınır kapılarına doğru hareket etti. Ayrıca, otoyoldaki yolculuğuna at arabalarıyla devam eden göçmenler de bulunuyor.  Göçmenlerin yolculuğu ve bekleyişi havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul
Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan fotoğraflarla) -  Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]