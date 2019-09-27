Son Dakika Haberleri: (havadan fotoğraflarla) preveze deniz zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)
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(havadan fotoğraflarla) preveze deniz zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)

5 dakika önce

PREVEZE Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti.

(havadan fotoğraflarla) preveze deniz zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri boğaz'dan geçti (1), System.String[]
PREVEZE  Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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