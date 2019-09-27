(havadan fotoğraflarla) preveze deniz zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri boğaz'dan geçti (1)
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PREVEZE Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
PREVEZE Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş
Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da fotoğraflandı.
- İstanbul
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