Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) - Sahte dolarlar emniyetin bahçesinde sergileniyor (1)
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(Havadan fotoğraflarla) - Sahte dolarlar emniyetin bahçesinde sergileniyor (1)

49 dakika önce

ISTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.

(Havadan fotoğraflarla) - Sahte dolarlar emniyetin bahçesinde sergileniyor (1), System.String[]
ISTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda  ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.


- İstanbul
Mali Suçlarla Mücadele, Vatan Caddesi, Esenyurt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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