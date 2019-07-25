(Havadan fotoğraflarla) - Sahte dolarlar emniyetin bahçesinde sergileniyor (1)
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ISTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
Josef de Souza İstanbul'a geliyor Josef de Souza: Transfer teklifleri var Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak