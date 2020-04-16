(Havadan fotoğraflarla) Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000 yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe 'deki 1000 yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı. Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000 yataklı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağının açıklanmasının ardından inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde zemin betonu dökülen inşaatta, temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda iş makinesinin ve işçinin çalıştığı inşaat alanında binaları oluşturacak metal iskeletler oluşmaya başladı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var

Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi

Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı

Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak

İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı

Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi