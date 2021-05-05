SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR

05.05.2021 14:51

? SİLİVRİ'de falezlere heyelan ihtimaline karşı gerilen ancak başta kerkenez olmak üzere pekçok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümleri sökülüyor.

? SİLİVRİ'de falezlere heyelan ihtimaline karşı gerilen ancak başta kerkenez olmak üzere pekçok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümleri sökülüyor. Görevliler, kalıcı çözüm üretebilmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.

'ACİL OLARAK SÖKÜME BAŞLADIK"

Demirören Haber Ajansı'nın Silivri'de kuşları öldüren çelik ağlarla ilgili haberi sonrası yetkililer harekete geçti. İBB görevlileri tarafından başta kerkenez olmak üzere pekçok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümlerini keserek kaldırdı.

İBB Mimar Kontrol Mühendisi Filiz Ülker, 'Bu falezlerde insan sağlığını korumak amacıyla ağlarla ilgili bir çalışma başlattık. Sonrasında Çevre Derneği'yle, Ali beylerle burada tekrar toplandık, onlar bize burada kerkenez kuşlarına yuvalarının bulunduğunu söyledi. Oralara delikler açmamızı istediler. Yaklaşık 30 - 35 santimetre genişliklerinde delikler açtık, onların rahatça gelip çıkmaları için. Ama sonrasında bugün buraya geldik. Hep birlikte toplandık. Bunların bize yeterli gelmediğini tekrar belirttiler ve şu anda da biz gördüğünüz üzere bütün kerkenez kuşlarının, yuvaların olduğu yerleri baştan başlayarak alta kadar söküyoruz. Bunlar artık rahatlıkla girip, çıkacaklar. Sonrasında tekrar kuş bilimcileriyle burası için nasıl bir çözüm yolu bulacağımızı tekrar oturup, konuşacağız ama şu anda ilk başta tabii acil olarak burası çünkü onların üreme yerleriymiş. Acil olarak söküme başladıkö diye konuştu.

'BÜTÜN KUŞ YUVALARININ ÖNÜNDEKİ TELLER KALDIRILACAKö

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan da ' İBB'nin Yapı İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi mühendisleriyle beraber. Şikayetlerimiz doğrultusunda girişimlerimizden dolayı kerkenezlerin yaşam alanlarını tespit ettik. Deliklerin yetersiz olduğunu söylemiştim daha önce yazdığım dilekçelerimde. 'Nasıl isterseniz sizin istediğiniz gibi delikleri açacağız' dediler. Kuş gözlemcileriyle beraber kuş yuvalarının olduğu yerleri beş metreye bir buçuk metre civarında tellerin komple sökülmesini kararlaştırdık ve kesildi. ve bütün kuş yuvalarının önündeki teller kaldırılacak. İleri tarihte ne yapabileceğiz diye oturup yeniden uzmanlarla bu konuyu değerlendireceğiz. Şu anda en azından kerkenezler yavrulama mevsimi olduğundan dolayı rahatlıkla yuvalarına girebileceklerö dedi.

SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR
SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR

istanbul büyükşehir belediyesi, 112, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE KUŞLARI ÖLDÜREN ÇELİK AĞLAR KESİLİYOR - Son Dakika


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