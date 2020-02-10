(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camisi'nin pencere camları takılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camisi'nin pencere camları takılıyor - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camisi'nin pencere camları takılıyor

6 saat önce

TAKSİM Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı.

(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camisi'nin pencere camları takılıyor, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda yapımına 17 Şubat  2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı tamamlanan caminin pencere camları takılmaya başlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camisi inşaatında sona yaklaşıldı. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takılmaya başlandı. 61 metre yükseliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemleri ise devam ediyor. 2 bin  482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden camide bir yandan da süsleme ve mermer kaplama işlemleri eş zamanlı olarak yapılıyor.

Taksim ve civarında bulunan çevre esnafı da caminin tamamlanmasından oldukça memnun. Taksim'de bir iş merkezinde ofisi bulunan Vesim Kır  "Caminin her geçen gün tamamlandığını görmek bizi çok memnun ediyor. Özellikle kış günlerinde çevredeki camilere gittiğimizde dışarda namaz kılmak zorunda kalıyoruz." dedi. Öte yandan projenin gecikmiş bir proje olduğunu söyleyen Ömer Çıkrıkç 'da "Keşke daha önce yapılsaydı. Çok gecikti. Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek. Taksim Camisi'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Projede yer altında üç katlı otopark bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. Yapıda ayrıca konferans, sergi salonları da yer alacak. Taksim camisinin  bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.


- İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dalaman, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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