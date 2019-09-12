(havadan fotoğraflarla) - tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı
1 saat önce
BİRÇOK ünlü isimin de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
BİRÇOK ünlü isimin de okuduğu tarihi Erenköy
Kız Lisesi yıkıldı. İstanbul
Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. Bu okulların içinde bulunan Kadıköy
'deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı. Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun deprem riski taşıması nedeniyle yıkımına karar verildi. İş makinaları tarihi okulun yıkımı yapıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.
- İstanbul
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