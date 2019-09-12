Son Dakika Haberleri: (havadan fotoğraflarla) - tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

(havadan fotoğraflarla) - tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı

1 saat önce

BİRÇOK ünlü isimin de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.

(havadan fotoğraflarla) - tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı, System.String[]
BİRÇOK ünlü isimin de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.
İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. Bu okulların içinde bulunan Kadıköy'deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı. Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun deprem riski taşıması nedeniyle yıkımına karar verildi. İş makinaları tarihi okulun yıkımı yapıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul, Erenköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (havadan fotoğraflarla) - tarihi erenköy kız lisesi yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]