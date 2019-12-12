(Havadan fotoğraflarla) Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem

6 saat önce

TOPKAPI Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan ve denize doğru kaydığı tespit edilen yamacına, 4.5 metre yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

TOPKAPI Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan ve denize doğru kaydığı tespit edilen yamacına, 4.5 metre yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

Topkapı Sarayı Müzesi'nin duvarlarında ve kubbelerinde büyük yarıklar olduğu geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti. İçinde Topkapı Hançeri, Kaşıkçı Elması, Nadir Şah Tahtı, Zümrüt Sorguç, Zümrütlü Maşrapa, Altın Miğfer, Hz. Osman'ın Kılıcı, Abanoz Taht gibi paha biçilmez eserlerin bulunduğu Fatih Köşkü çökme tehlikesi yaşadığı için ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı.

Bilim insanlarının uzun süren çalışmaları sonucunda Topkapı Sarayı Müzesi'nin Sarayburnu tarafına bakan yamacında denize doğru kayma tespit edildi ve müzenin Sarayburnu tarafındaki yamacına fore kazıklar ve istinat duvarları yapılması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihalesi sonucu yapımına başlanan proje KDV hariç toplam 32 milyon 400 bin liraya mal oldu. Sarayın değişik 26 noktasına sondaj açıldı. 235 sandık karot numuneleri alındı. Açılan sondaj kuyuları tekrar enjeksiyonlanarak dolduruldu.

Fore kazık planlanan yol aksında 4.5 m yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı ile tüm kazıkları birleştiren toprağa gömülü başlık kirişleri uygulandı.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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