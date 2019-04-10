Havadan Fotoğraflarla) Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Yılı Taksim'de Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten, polis okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan adına konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten, "Devletimizin adalet timsali milletimizin vicdanının sesi Türk emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Geldikleri gibi giderler diyerek bağımsızlık ateşini yaktığınız dünyanın göz bebeği İstanbul'da adaletin ilk kapısı İstanbul Emniyeti olarak anayasa ve hukuk pusulamızda İstanbul'u vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canla başla görevimizi ifa etmekteyiz" dedi. Konuşmanın ardından polis mehteran birliği kısa gösteri yaptı. Gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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