(Havadan fotoğraflarla) -Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı (1)

PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, Levent'te, Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız Kenter için bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törene tiyatrocular, oyuncular ile Kenter'in yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kenter için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik istendi. Kenter, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

- İstanbul