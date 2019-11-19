Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) -Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) -Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) -Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, Levent'te, Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

(Havadan fotoğraflarla) -Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı (1), System.String[]
PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, Levent'te,  Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız Kenter için bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törene tiyatrocular, oyuncular ile Kenter'in yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kenter için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik istendi. Kenter, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:23 Kaynak: DHA
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